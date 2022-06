Zum Verwechseln ähnlich

Die zahlreichen Detail am blauen Bauwagen wecken sofort Erinnerungen an die Sendung Löwenzahn. Peter Lustigs Wohnwagen steht neuerdings in der Oster – genauer genommen ist es ein Nachbau. Allerdings ein originalgetreuer. Fans können ihn bald öffentlich bestaunen.

Wer zwischen den 1970ern und Anfang der 2000er Jahre geboren wurde und auf den Hof von Oliver Wirtz in der Oster einbiegt, kommt nicht umhin, nostalgisch zu werden. In der Einfahrt, zwischen Pferdestall und Koppel, steht ein großer, blauer Bauwagen. Er hat: Eine grüne Tür. Einen Schrank mit Glasfenstern an der Seite. Ein Stück weiter hängt ein Duschkopf neben einem Waschbecken und einem weiß-roten Rettungsring. Eine Ukulele mit Augen hängt an der Wand. Ein Korbstuhl steht auf der (zumindest teilweise) rosa Veranda. Und zu ebenjener hoch führt eine Treppe aus aneinander befestigten und mit einem Seil zum Hochziehen verbundenen Stühlen.