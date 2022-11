Kindergarten „Der Kleine Prinz“ verlässt Ausweichquartier

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen: Der Kindergarten „Der Kleine Prinz“ hat sein Ausweichquartier am Kardinal-von-Galen-Haus verlassen. Ab sofort werden wieder alle Gruppen in der ursprünglichen, frisch renovierten Einrichtung betreut. Eine Sache werden sie im alten Zuhause aber wohl vermissen.

Die Möbelpacker waren fleißig: Das Nebengebäude des Kardinal-von-Galen-Hauses ist am Donnerstagmorgen schon so gut wie leergeräumt. Nach fast vier Monaten hat der Caritas-Kindergarten „Der Kleine Prinz“ sein Ausweichquartier in dieser Woche verlassen. Ab sofort werden wieder alle Gruppen ein paar Hundert Meter weiter in der ursprünglichen und nun frisch renovierten Einrichtung betreut.