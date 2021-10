Zusammenstoß zwischen Wohnmobil und Pkw

Wegen eines Unfall an der Auffahrt Gronau/Ochtrup war die A 31 am Donnerstag zeitweise gesperrt.

Zu einem Unfall kam es am frühen Donnerstagabend auf der A 31 in Höhe der Auffahrt Gronau/Ochtrup. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Laut ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 68-jähriger Mann aus Lathen gegen 17.15 Uhr mit seinem Wohnmobil von der B 54 in Fahrtrichtung Emden auf die Autobahn auf. Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr übersah er offenbar den VW eines 29-Jährigen aus Haren an der Ems. Als der 68-Jährige vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur wechselte, kam es zum Zusammenstoß, bei dem der VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Die A 31 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Zur Höhe des Sachschaden machte die Polizei keine Angaben.