Zwei Gruppen fehlen für die Kleinsten

Prognosen und Realität können auch mal relativ weit auseinanderliegen. So zum Beispiel beim geschätzten Kitaplatzbedarf für unter zwei Jahre alte Kinder in Ochtrup. 22 Plätze fehlen. Daher schlägt das Kreisjugendamt vor, eine Kita um zwei Gruppen zu erweitern.

Der Bedarf an Kita-Plätzen für Kinder im Alter unter zwei Jahren steigt in Ochtrup stärker an als vom Kreisjugendamt erwartet. Die Behörde hat dem Schulausschuss am Mittwochabend deswegen vorgeschlagen, in bestehenden Kitas weitere Gruppen zu schaffen. Bereitschaft dazu haben, so Jutta Herick-Mellies vom Kreisjugendamt, der DRK, die Elterninitiative Kinderkiste sowie die Kita St. Michael gezeigt.

Da die Anfrage des Roten Kreuzes am längsten vorliege und im Obergeschoss der Kita „Stadt“ der östliche Flügel derzeit als große Abstellmöglichkeit genutzt wird und kurzfristig mit relativ geringem Aufwand umbaubar sei, favorisierte das Gremium einstimmig diese Lösung. Der Rat entscheidet am 2. März.

Räumlich ist sogar Platz vorhanden, um noch mehr Gruppen einzurichten. Doch schon eine Kita mit sechs Gruppen, wie es „Stadt“ dann sein würde, sei eine Ausnahme im Bezirk des Kreisjugendamtes, erklärte Mitarbeiter Florian Dudek: „Eine mit sieben Gruppen gibt es gar nicht.“

Hildesheimer Modell

Mittlerweile nutzt das Kreisjugendamt das sogenannte Hildesheimer Modell, um Prognosen für benötigte Kitaplätze in den kommenden Jahren aufzustellen. Dies sei verlässlicher, als sich bloß auf die Geburtenraten zu fokussieren, so Herick-Mellies.

Für das Kindergartenjahr 2023/24 liegen dem Kreisjugendamt folgende Anmeldungen vor: 120 Kinder im Altersbereich von null bis zwei Jahre, 187 von zwei bis drei Jahre und 670 von drei bis sechs Jahre. Dem gegenüber steht die Planung mit 98, 202 und 662 Kindern. Daraus ergibt sich ein erhöhter Bedarf bei den Kleinsten von 22 Plätzen, bei den Größten von acht Plätzen. Im mittleren Altersbereich wären theoretisch 15 Plätze „frei“. Anmeldungen für die Kindertagespflege seien ebenfalls hoch.