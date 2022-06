Zwei Prozessionen zum Fest

Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Kirchengemeinde St. Lambertus wieder zur Fronleichnamsprozession ein. Dieses Jahr wird es zwei geben, eine in der Oster und eine in Langenhorst. Letztere wird nur eine kurze Strecke haben und eine Station haben, die von Kindern gestaltet wird.

Eines der Hochfeste der katholischen Kirche ist das zur Feier des Leibes und des Blutes Christi: Fronleichnam. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause organisiert die Lambertus-Pfarrei wieder dieses Fest. Und das gleich zwei Mal, nämlich in Langenhorst und in Ochtrup. Beide Feiern beginnen am Donnerstag (16. Juni) um 9 Uhr mit einem Gottesdienst.