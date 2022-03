Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der L 510

Bei einem Auffahrunfall auf der Straße Weiner/L 510 (alte B 54) in Fahrtrichtung Gronau sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Zu einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen kam es am Donnerstag auf der L 510 in Fahrtrichtung Gronau.

Weil ein Auto gegen 15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 242 von der Landstraße in einen Wirtschaftsweg abbog, mussten hinter diesem Fahrzeug drei Pkw abbremsen und warten. Von hinten näherte sich dann ein weiteres Auto, das von einem 22-jährigen Gronauer gefahren wurde. Der 22-Jährige übersah ersten Erkenntnissen zufolge die stehenden Fahrzeuge und fuhr mit seinem silberfarbenen VW Caddy auf das hinterste Fahrzeug, einen roten Volvo, auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo nach vorne in die beiden anderen wartenden Autos, einen schwarzen Ford Kuga sowie einen grauen Opel Meriva, geschoben. Bei dem Unfall wurden die 64-jährige Fahrerin des Ford Kuga, eine Gronauerin, sowie die 71-jährige Beifahrerin des roten Volvos, eine Frau aus Rheden (Niederlande), schwer verletzt. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Hellendoorn (Niederlande) im Opel Meriva erlitt leichte Verletzungen.

20 000 Euro Sachschaden

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle anderen Fahrer und Mitfahrer blieben unverletzt. An allen vier Pkw entstand ein teils erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Bis auf den ersten Wagen mussten alle Autos abgeschleppt werden.

Neben der Polizei waren mehrere Rettungs- und Notarztwagen sowie die Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehr staute sich wegen des Unfalls. Die L 510 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn bis etwa 16.30 Uhr gesperrt, informieren die Beamten abschließend.