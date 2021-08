Zwei Wochen Abenteuer und Spaß

Die letzten Tage im Ferienlager genossen jetzt 40 Mädchen, das Küchenteam und 25 Betreuerinnen im Sauerland – bevor es am Sonntag für das Mädchenlager St. Lamberti wieder in Richtung Heimat ging.

Lange Zeit hatten Kinder und Leiterinnen gleichermaßen gehofft und für ein Lager in Corona-Zeiten geplant. „Es hat sich gelohnt“, lautete jetzt das Fazit. Zwei Wochen Abenteuer, Spaß und Spannung liegen nun hinter den Lagerhasen. Früh morgens wurde geweckt, ehe die von den Mädchen-Oberministranten (Momis) geplanten und mit Spannung erwarteten Spiele für den Tag verkündet wurden. Am Abend feierten und sagen die Mädchen in Lagerrunden, bei „Wetten, dass...?!“ und Kinder-Discoabenden.

Zurück aus Ramsbeck im Sauerland Auf zwei Wochen Abenteuer, Spaß und Spannung blicken die Teilnehmerinnen des Mädchenlagers St. Lamberti im sauerländischen Ramsbeck zurück. Am Sonntag sind sie wieder in Ochtrup angekommen. Foto: Mädchenlager St. Lamberti

Höhepunkt der ersten Woche sei der Robinsontag gewesen, heißt es in einem Bericht, der jetzt die Lokalredaktion errichte. Hierbei werden Kinder und Betreuerinnen in Kleingruppen und mit verbundenen Augen in umliegende Dörfer und Wälder gebracht. Ohne Hilfsmittel müssen sie den Weg zurück zur Schützenhalle finden. „Doch auch die zweite Lagerwoche hielt so einige Highlights bereit“, schreiben die Betreuerinnen in ihrem Bericht. Neben dem Rittertag, der traditionell mit Schwertkampf, Lanzenstechen und einem Ritteressen begangen wird, warteten unter anderem der Besuch des Freizeitparks „Fort Fun“ sowie ein Stationslauf durch die Wälder des Sauerlands auf die Koten, wie die Kinder im Lager genannt werden.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hieß es am Sonntag „Ade Ramsbeck“ und „Hallo Och­trup“. Im nächsten Jahr geht es wieder ins Lager, das steht schon fest. Wohin genau, werde allerdings noch nicht verraten, nur eins stehe fest: Das Herz der Momis schlägt weiterhin fürs Sauerland.