Der Krisenstab werde natürlich auch über die Feiertage weiterarbeiten und versuchen, „vor der Lage zu sein“, wie es hieß. Sollten die Fallzahlen so rapide ansteigen, dass es mit der stationären Unterbringung der Corona-Patienten eng werden sollte, „wären wir in der Lage, binnen kürzester Zeit unser Fieberlazarett in Laer wieder hochzufahren“, so Fuchs. „Die Pläne dazu liegen fertig in der Schublade!“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie