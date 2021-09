Pandemieprobleme gemeinsam aufarbeiten

Zur Umsetzung des Programms „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ des Ministeriums für Schule und Bildung haben sich das Schulleitungsteam des Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) und die Koordinatorin für individualisiertes Lernen, Christine Dormann, etwas Besonders einfallen lassen.

Eröffnung mit Fachvortrag

Die offizielle Eröffnung dieses Programms begann für die Eltern der Schüler der Jahrgangsstufe 5 bis 8 des GAG mit einem digitalen Expertenvortrag von Detlef Träbert, Diplompädagoge und Autor verschiedener Fachbücher: „In der Corona-Krise hatte sich das Lernen unserer Kinder verändert. Doch nun pendelt sich der übliche Rhythmus allmählich wieder ein. Allerdings fällt es vielen Kindern und Jugendlichen schwer, sich erneut an das normale Lernen zu gewöhnen.“ Wie Eltern diesen Prozess unterstützen können, verriet der Diplompädagoge in seinem aktuellen Vortrag „Das Lernen nach der Corona-Zeit“.

Schulleiterin Evelyn Futterknecht freute sich, mit diesem Auftakt des breit angelegten Förderprogramms zur „Schließung von pandemiebedingten Lernlücken“, wie es das Ministerium für Schule und Weiterbildung nennt, ein unterstützendes und sensibilisierendes Signal für die Familien zu senden. Diese hatten laut Futterknecht im Rahmen der digitalen Distanzbeschulung gemeinsam mit den Lehrkräften Ungeheures geleistet.

Bedarfe für die „Extra-Zeit“ ermittelt

„Um den vierzig angemeldeten Schülern mit diesem Ziel ein bestmögliches Maß an individueller Förderung anzubieten, wurden am Graf-Adolf-Gymnasium bereits seit dem letzten Frühjahr Bedarfe ermittelt und Förderangebote konzipiert. Ziel ist es, jedem Schüler, der sich zur Teilnahme an dem Programm „Extra-Zeit“ entschlossen hat, zusätzliche Unterstützung in den jeweiligen Schwerpunktfächern Mathematik, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Latein in kleinen zusätzlichen Lerngruppen anzubieten.“

So gibt es dienstags, donnerstags, freitags und sogar samstags besondere Unterstützungsangebote in ein- bis achtköpfigen fachspezifischen Lerngruppen. Die jeweiligen „Extra-Zeit“-Lehrkräfte des Graf-Adolf-Gymnasiums haben dabei jeden einzelnen Lernenden fest im Blick. Auf der Grundlage differenzierter Lernstanddiagnosen der jeweiligen Fachlehrkräfte konzipieren diese individuell zugeschnittene Unterstützungsmaterialien. Christine Dormann ist sich sicher, dass auf diese Weise zielgerichtet und unterstützend das angestrebte Ziel erreicht werden kann, individuelle pandemiebedingte Lernlücken zu schließen.

Hand in Hand

Darüber, dass zusätzlich zu den Lehrkräften auch Schüler der Oberstufe des Graf-Adolf-Gymnasium dabei mithelfen, andere Schüler zu unterstützen, freute sich Schulleiterin Evelyn Futterknecht besonders. Außerdem sei es ein typisches und ein typisches wie ausdrucksstarkes Zeichen des Zusammenhalts an der Schule.

Neben dem großen Engagement von Christine Dormann, der unterstützenden Lehrkräfte und Schüler sowie des Schulleitungsteams des Graf-Adolf-Gymnasiums wird es in Kürze darüber hinaus weitere „Extra-Zeit“-Angebote seitens der Stadt Tecklenburg in Kooperation mit dem Institut Abakus geben. Auch Bildungsgutscheine in Form von „Extra-Geld“ werden seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellt.



Informationen zum schulinternen Programm sowie zu den Zugangsdaten zu dem digitalen Expertenvortrag sind unter der folgenden E-Mail-Adresse erhältlich: dormann@gag.schule.