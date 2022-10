Peter Freitag zum neuen Kreisdirektor gewählt

Er lächelte aus vollen Rohren am Montagabend im Steinfurter Kreistag, und das mit gutem Grund: Peter Freitag, 42 Jahre jung, wurde bei zwei Enthaltungen der Linken einstimmig zum neuen Kreisdirektor des Kreises Steinfurt gewählt. Aber wer ist der Mann, der sich am Ende gegen 15 Mitbewerbende durchgesetzt hat?

Peter Freitag ist verheiratet, hat keine Kinder, aber einen Hund, wie er im Kreistag sagte. Geboren wurde er in Münster, aufgewachsen ist er in Münster-Nienberge. Schon als Jugendlicher hatte er enge Beziehungen in den Kreis Steinfurt, machte als passionierter Musiker (Freitag spielt Oboe) im Jugendorchester Altenberge mit und sang auch in einem Chor.