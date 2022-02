Strom, Gas, Fernwärme – das alles ist so teuer wie seit Jahren nicht mehr. Da lohnt sich das Energiesparen. Aber wie noch mehr sparen, wenn die Heizung längst genügsam, die Dämmung schon ordentlich ist? Die DEOS AG aus Rheine kennt clevere Lösungen – ein Firmenporträt.

Der hypermodern gestaltete DEOS-Hauptsitz in Rheine ist die Kulisse für DEOS-Marketingleiter Bernhard Pieper (l.) und den Leiter Produktmanagement Fabian Gödker.

Keine Heizungen, keine Klimaanlagen, keine Lampen. All das verkaufen sie nicht. DEOS liefert clevere Lösungen: Intelligente Software, pfiffiges Steuerungs-Knowhow für Heizung, Klima, Licht, Luft, Wärme, Kälte. Die vier Buchstaben im Firmennamen erklären es: Digitale Energie Optimierungs-Systeme – ergibt DEOS. Bernhard Pieper (52) kann’s noch besser. Fragt man den Marketingchef des weltweit tätigen, aber im Münsterland in Rheine fest verwurzelten Familienunternehmens, was DEOS eigentlich macht, lächelt er und erklärt High-Tech mal wirklich ganz einfach: „Energie sparen, Komfort steigern.“ Das versteht auch, wer kein Technik-Freak ist. Experten nennen das Gebäudeautomation.