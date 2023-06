Polizei fasst 46-jährigen Tatverdächtigen – Richter ordnet U-Haft an

Nach dem Messerangriff auf zwei junge Männer in Emsdetten am 29. Mai haben Polizisten am Freitagnachmittag einen 46-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an.

Die beiden Männer im Alter von 22 und 28 Jahren waren am frühen Montagmorgen gegen zwei Uhr bei einer mutmaßlichen Messerattacke auf einem Parkplatz zwischen einem Tierbedarfsgeschäft und einem Discounter an der Borghorster Straße in Emsdetten teilweise lebensgefährlich verletzt worden.

Der jetzt Festgenommene ist nach Angaben der Polizei dringend verdächtig, zunächst dem 22-Jährigen mit einem Messer in den Rücken gestochen zu haben. Unmittelbar danach soll er dem 28-Jährigen mit dem Messer in die Herzgegend gestochen haben. Bei diesem Stich wurde der 28-Jährige lebensgefährlich verletzt. Durch eine Notoperation konnte das Leben des Mannes gerettet werden.

Ermittler waren dem Verdächtigen schnell auf der Spur

Wie es weiter heißt, hätten intensive Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission schnell auf die Spur des 46-Jährigen geführt. Der Aufenthaltsort des Briten, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, war zunächst unbekannt. Am Freitagnachmittag erfolgte dann der Zugriff in Emsdetten.

Bereits am Samstagmittag wurde der 46-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige hat sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf geäußert.