Portugals mobile Außenstelle im Münsterland

Emsdetten

Rund 1700 Portugiesen leben im Kreis Steinfurt, weitere 1600 in Münster „und noch einige Tausend mehr in der Region“, sagt Teresa Fernandes da Cruz. Sie arbeitet als Konsulats-Angestellte in den Räumen des Portugiesischen Vereins Emsdetten und kümmert sich um Reisepässe, Geburtsurkunden und co.

Von Peter Henrichmann-Roock