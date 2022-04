Grab war ausgehoben, Opfer überlebte – nun fiel das Urteil

Der Vorwurf war heftig: Ein Mann aus Rheine soll versucht haben, mit einer Metallschiene seine Frau zu erschlagen – nachdem er im Garten bereits ein Grab ausgehoben hatte. Am Montag fiel vor dem Landgericht Münster das Urteil – doch die Sache war gar nicht so eindeutig.

Prozess am Landgericht

Mit der Verurteilung zu sechseinhalb Jahren Gefängnis endete am Montag der Prozess am Landgericht Münster gegen einen 36-jährigen Mann aus Rheine, der sich seit Februar wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau verantworten musste. Letztlich ging die Kammer nicht mehr vom ursprünglichen Tatvorwurf aus, sondern von gefährlicher Körperverletzung.