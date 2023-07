Warum Wohnmobilisten um Rheine oft einen Bogen fahren

Wohnmobile boomen: Doch an Rheine geht der Boom und somit auch die hiermit verbundenen Einnahmen seit Jahren mehrheitlich vorbei. Das Problem sind die Rahmenbedingungen, die für Wohnmobilisten einen Aufenthalt in der Emsstadt weniger reizvoll machen.

Mobil genießen: Das Leben, die Landschaft, die Leute und dann auch ein mal feines Stück Lachssteak vom bunten Bentheimer Schwein, gekauft in einem Bioladen in Gehrde, einem Örtchen nördlich von Osnabrück. Brigitte Enders genießt das Leben in ihrem Wohnmobil. Zusammen mit ihrem Mann Reinhard (74) ist die 69-Jährige aus Rheinberg-Borth seit sieben Jahren im Van unterwegs, immer wieder unterbrochen mit kleinen Gastspielen zu Hause am Niederrhein.