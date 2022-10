Mit einem Rund-um-Service direkt am Reiterhof bedient das junge Unternehmen „Deckenpost“ mittlerweile Reiter aus dem ganzen Münsterland – und auch weit darüber hinaus. „Zum Servicegebiet gehören bereits über 1000 Pferdehöfe“, berichtete das Start-up aus Rheine am Dienstag.

Exakt sind es sogar schon 1150. Zum Service gehören das Waschen dreckiger Pferdedecken sowie die Lieferung von Futtermitteln, Stallequipment und Pflegeprodukten.

Deckenpost: Expansion in die Niederlande

In ganz Westfalen, in den Regionen Hannover und Bremen sowie in Schleswig-Holstein sind die Deckenpost-Fahrer bereits aktiv. Der jüngste Coup: die Expansion in die Niederlande seit September.

Mehr als 3000 Kunden nehmen die Angebote des erst 18 Monate alten Unternehmens regelmäßig in Anspruch. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Angebot einen Nerv getroffen haben“, sagte Christian Kötter, der Chief Operating Officer des Unternehmens ist, also das operative Geschäft leitet. „Die Reiter melden uns oft zurück, dass wir ihnen viel lästige Schlepperei abnehmen. Früher mussten sie die Decken selbst zur Wäscherei bringen oder Futtersäcke ins Auto hieven. Das übernehmen jetzt wir.“

Der Erfolg sei vor allem eine Teamleistung gewesen, sagt Firmenchef Nicolai Lange. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile ein Team von rund 20 Mitarbeitern. Doch viel Zeit bleibt nicht, um den Erfolg zu feiern. Es sei zwar „unglaublich“, was man bereits erreicht habe, betont Lange. „Aber wir haben das nächste ambitionierte Ziel schon im Blick. Und das lautet: 2000 Höfe!“