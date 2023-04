Frau in Bar belästigt: Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Ein noch unbekannter Mann wird mit Fotos wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung gesucht: Er soll eine Frau in einer Kneipe in Rheine gegen ihren Willen bedrängt und unsittlich berührt haben.

Die Taten sollen sich in den frühen Morgenstunden des 11. Dezember 2022 (Sonntag) zwischen 2.00 Uhr und 3.10 Uhr in Rheine ereignet haben: Die 55-jährige Geschädigte begab sich laut Polizei Steinfurt nach einer Feier unter Kollegen in die Gaststätte „Kenjoy“. Dort habe sie der Tatverdächtige angesprochen und angetanzt. "Im Bereich der Theke beginnt der Täter bereits damit, der Geschädigten in den Schritt zu fassen", berichtet die Polizei weiter.

Daraufhin habe das Thekenpersonal sowohl die Geschädigte als auch den Tatverdächtigen aufgefordert, die Gaststätte zu verlassen. Draußen soll der Gesuchte die Frau dann weiter gegen ihren Willen bedrängt haben.

Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Die Polizei sucht nun mit einer Personenbeschreibung und Fotos nach dem noch unbekannten Mann. Hinweise zu dessen Identität nehmen die Beamten der Kreispolizeibehörde Steinfurt telefonisch entgegen: 05971/938 42 15

Das Foto zeigt den noch unbekannten Mann, nach dem die Polizei wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung fahndet. Foto: Polizei Steinfurt

Das Foto zeigt die Schuhe des Tatverdächtigen aus Rheine. Foto: Polizei Steinfurt