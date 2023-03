Vier Jahre hatte der 31-jährige Wiederholungstäter aus Steinfurt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und exhibitionistischer Handlungen bereits im Gefängnis verbüßt. Am Montag wurde er beim Jugendschöffengericht in Rheine aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Verstöße gegen die Führungsaufsicht vor, die ihm bei seiner Entlassung aus dem Gefängnis vom Landgericht Aachen auferlegt worden war. Darin hatte das Gericht ihm jegliche Annäherung an Kinder und Jugendliche untersagt. Das galt auch für Aufenthalte in der Nähe von Schulen, Kindergärten oder Sportheimen. Das Gericht verurteilte ihn wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht in zwei Fällen – einmal in Tateinheit mit einer exhibitionistischen Handlung –, Verletzung der Persönlichkeitsrechte sowie Verbreitung pornografischer Inhalte an Minderjährige zu drei Jahren ohne Bewährung.

Fluchtgefahr

Als er zum Polizei-Transportwagen der Justizvollzugsanstalt geführt wurde, trug der Angeklagte Fußfesseln. Der Haftbefehl blieb wegen Fluchtgefahr bestehen, so dass er nach dem Urteil zurück in die Zelle musste.

„Wenn man als Wiederholungstäter immer wieder das Gleiche macht, kann man Ihnen nicht mehr helfen“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Ungeachtet der Führungsaufsicht mit einem Annäherungsverbot an Kinder und Jugendliche soll der 31-Jährige am 20. September 2022 in einem Busch in der Nähe einer Grundschule am Tiggelsee onaniert haben, nur wenige Meter vom Schulhof entfernt – was zwei Jungen bemerkt hätten, wie ihre Mütter sagten. Zudem übernachtete er Anfang August mehrere Tage in Steinfurt bei Freunden in der Wohnung, in der sich drei Kinder aufhielten. Mit einer 13-Jährigen teilte er zwischen dem 3. und 7. August 2021 das Wohnzimmer, soll mit ihr Fernsehsendungen angeschaut und „gekuschelt“ haben. Am 3. August soll er auf dem Balkon ein Video über seine Selbstbefriedigung im Wechsel mit Bildern von der 13-Jährigen gemacht haben, die auf dem Sofa in der Wohnung gelegen habe. Zudem verschickte er am 5. August 2021 an sie eine Videodatei mit einem sexistischen Liedertext und ging mit ihr in seine Wohnung in einem sozialen Brennpunkt, wo er duschte und sie eine Cola trank.

Polizei holt 13-Jährige und ihre jüngere Schwester aus der Wohnung

Der Angeklagte räumte ein, froh gewesen zu sein, bei Freunden übernachten zu dürfen. Er habe nicht gewusst, dass Kinder in dem Haus waren, als die Mutter eines fünfjährigen Sohnes ihn dazu eingeladen habe. Er wohnte in einem sozialen Brennpunkt in Steinfurt und bezeichnete seine Wohnung als „dunkles Loch“, aus dem er nach dem langjährigen Gefängnisaufenthalt einfach nur mal raus wollte. Er habe die 13-Jährige umarmt, „aber nur, wenn sie es erlaubt hat“. Das bestätigte die Wohnungsinhaberin, bei der das Kind für eine Woche zu Besuch gewesen sei. Die Polizei holte die 13-Jährige und ihre jüngere Schwester später aus der Wohnung.

Das Video habe er unter einem Cocktail von Drogen, Wodka und Bier gedreht: „Davon hat das Mädchen nichts gemerkt, ich habe es anschließend auch sofort wieder gelöscht.“ Das Onanieren im Gebüsch bestritt er. Er habe dort nach Pfandflaschen gesucht, um sich etwas zu essen zu kaufen. Weil er sich erleichtern musste, hätte er in dem Gebüsch uriniert. Die Mutter eines Schülers ging in ihrer Aussage eindeutig von Selbstbefriedigung aus. „Das habe ich ganz klar gesehen“, sagte sie.

Angeklagter voll schuldfähig

Eine psychiatrische Sachverständige aus Münster bestätigte dem Angeklagten nach zwei Untersuchungen zwar dissoziale Persönlichkeitsstörungen, aber volle Schuldfähigkeit. Die Voraussetzung für eine Unterbringung in der Forensik erfülle er nicht.