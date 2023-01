Tigernachwuchs unternimmt erste Ausflüge

Nachdem das am 5. Dezember geborene Jungtier schon eine erste tierärztliche Notbehandlung überstanden hat, traut sich der junge Tiger „Tailor“ jetzt schon häufiger aus seiner Wurfbox heraus. Die Tierpfleger hatten eine Verletzung am Schwanz bemerkt, der durch eine Quetschverletzung in der Hälfte fast durchtrennt war und an dieser Stelle amputiert werden musste. „Der kleine Kater hat den Eingriff gut überstanden und wird sich auch mit dem kurzen Schwanz arrangieren“, sagte Naturzoo-Direktor Achim Johann.

