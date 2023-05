42-jähriger Mann leistet Widerstand gegen Festnahme

Zwei Männer haben sich am Dienstagabend (16. Mai) eine wilde Schlägerei im Bahnhof Rheine geliefert, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei. Bundespolizisten auf dem Weg zum Dienst griffen ein. Einer der Männer leistete erheblichen Widerstand gegen die Festnahme.

Zeugen wiesen zwei Beamte der Bundespolizei auf eine Schlägerei im Haupttunnel des Bahnhofs Rheine hin. Dort angekommen trafen die Bundespolizisten auf einen 42-Jährigen, der leicht blutende Schürfwunden am freien Oberkörper aufwies. Der Rheinenser reagierte auf die Ansprache der Beamten äußerst aggressiv und wollte flüchten. Obwohl der Mann erheblichen Widerstand leistete, fixierten die Polizisten den Mann am Boden und legten ihm Handschellen an. Da der Mann den Anschein erweckte, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Videoaufzeichnungen zeigen Schlägerei

Sein Kontrahent, ein 37-jähriger Mann aus Rheine, war zugänglicher. Er gab an, dass es bereits zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Vorplatz gekommen war. Als er mit seiner Begleiterin durch den Haupttunnel ging, sei er von dem 42-Jährigen unvermittelt angegriffen worden. Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhof zeigen, wie der 42-Jährige den 37-Jährigen verfolgte, seinen Oberkörper entblößte und eine Schlägerei zwischen beiden entbrannte. Faustschläge gingen gegen Körper und Kopf des jeweiligen Gegners.

Strafverfahren eröffnet

Gegen beide Rheinenser wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eröffnet. Den 42-Jährigen erwarten zudem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Drogenbesitzes. Er hatte eine geringe Menge Haschisch dabei.