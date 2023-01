SPD-Fraktionschef besucht Kunststoffunternehmen Emsa 

Warum der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Rolf Mützenich, am Dienstag in Emsdetten war? Letztendlich wegen einer Kaffeekanne. Wie bitte?

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Rolf Mützenich (r.) war zu Gast in Jürgen Coßes (l.) Wahlkreis, genauer: beim Kunststoff- und Haushaltswarenhersteller Emsa in Emsdetten - ein Termin mit speziellem Hintergrund.

„Rolf Mützenich hat bei den Fraktionssitzungen in Berlin immer eine Kaffeekanne von Emsa dabei“, erzählt der SPD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Coße am Dienstagmorgen. Gemeinsam mit Mützenich und weiterem lokalen SPD-Personal war Coße zu Gast beim Emsdettener Haushaltswarenhersteller Emsa. „Die Kanne ist von einer Firma aus meinem Wahlkreis“, habe Coße in einer Fraktionssitzung zu Mützenich gesagt. Die sei gut, davon könne er wohl eine zweite gebrauchen, habe der Fraktionschef geantwortet.

Letztendlich besorgte Jürgen Coßes Frau diese zweite Kanne, woraufhin Rolf Mützenich dann doch gerne einmal das Unternehmen besuchen wollte, das solche Kannen herstellt. Am Dienstag war es soweit. Und der Bundespolitiker aus Köln hatte sogar noch ein Handyfoto einer Kaffeekanne dabei, die seiner Schwiegermutter gehört. Aus den 70er-Jahren sei die – und sie funktioniere immer noch tadellos.

Es sind diese kleinen Geschichten am Rande des Politikbetriebs, die etwas in Gang setzen können. Denn natürlich war Mützenich nicht nur wegen einer Kaffeekanne nach Emsdetten gekommen. „Wer gute Politik machen will, muss die Realität kennen, muss wissen, wie es vor Ort zugeht“, sagte Jürgen Coße. Unter diesem Aspekt war auch der Austausch mit Emsa-Geschäftsführer Joel Autran zu sehen.

Traditionsbetrieb wurde 1949 gegründet

Autran führt in Emsdetten seit 2021 die Geschäfte, 2016 war der Traditionsbetrieb – 1949 gegründet – von der französischen Groupe SEB übernommen worden. Zu diesem Konzern mit weltweit 34 000 Mitarbeitenden gehören so bekannte Marken wie WMF, Rowenta, Moulinex/Krups oder Tefal. 350 der insgesamt 550 Emsa-Mitarbeiter sind am Firmensitz in Emsdetten beschäftigt, weitere 200 arbeiten im Tochterwerk in China.

Emsa, führte Autran weiter aus, sei ein „Kompetenzzentrum“ von Groupe SEB, mithin ein enorm wichtiger Standort. Mützenich sprach das im Kreis Steinfurt wohlbekannte Problem des Facharbeitermangels an, was bei Emsa laut Joel Autran durch forcierte Ausbildungsangebote wenigstens in Teilen kompensiert werde. Stefanie Westhues aus dem Emsa-Marketing sprach von „Standortsicherung durch Ausbildung.“ Sie verwies zudem auf passgenaue Stellenausschreibungen, „die sich eng an den Trends und Vorlieben junger Menschen ausrichten.“ Hochschulkontakte und Messeteilnahmen seien ebenfalls wichtig.

Weitere Termine im Kreis

Mützenich und Coße boten an, sie bei etwaigen Problemen zu kontaktieren, man wolle sich bestmöglich kümmern. Und wenn er schon mal in der Nähe war, dann konnte Rolf Mützenich auch noch zwei weitere Termine mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Sarah Lahrkamp in Ochtrup wahrnehmen. Dort war er auf einem bestens besuchten Bürgerforum dabei, zudem traf er mit diversen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Kreisgebiet zum Meinungsaustausch zusammen.

Gegen Ende des Besuchs am Dienstag lotste Jürgen Coße seinen Fraktionschef noch zum nahegelegenen Emsa-Werksverkauf. Da gibt es viele gute Kaffeekannen ...