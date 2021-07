Rosen, Blues und Holzfest

Hand aufs Herz, kennen Sie das „andere Greven“. Also jetzt nicht die Stadt an der Ems mit rund 38000 Einwohnern, sondern jene Gemeinde Greven in Mecklenburg, mit gerade mal 787 Einwohner, so ihr ehrenamtlicher Bürgermeister Harald Elgeti. Und der hatte sogar in seinem Greven auch schon mal Besuch aus „unserem“ Greven. Im folgenden die ganze Geschichte …

1000 Rosen von Frohsinn 82 bis Gloria Dei wachsen im Garten von Harald Elgeti. Der Agrotechniker und Landwirt hat 80 verschiedene Rosenarten. Sein Zuhause liegt im anderen Greven – rund 325 Kilometer nord-östlich von uns.

Gerade saniert wird die Bundesstraße im „anderen Greven“. Foto: privat

Greven ist eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Sie befindet sich an der Bundesstraße 195 zwischen den Städten Zarrentin am Schaalsee und Boizenburg an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Und Harald Elgeti ist dort der Bürgermeister. Ehrenamtlich. Der 70-Jährige bekam kurz nach der Wende einen Anruf aus Greven an der Ems.

Telefonanruf in Greven (Mecklenburg) aus Greven an der Ems

Heinz Wieskamp, der spätere Ehrenvorsitzende der Seniorenunion, rief ihn an. Harald Elgeti erinnert sich noch gut: „Er besuchte uns am Osterwochenende 1991 mit seiner Frau Maria. Eine Woche nach Pfingsten im gleichen Jahr besuchte er unser Holzfest mit dem Spielmannszug Einigkeit aus Greven. Es war ein wunderbarer und stimmungsvoller Besuch mit ganz tollen Menschen aus Greven an der Ems.“

Es gab einen Gegenbesuch. „Meine damalige Frau und ich besuchten Greven an der Ems im Herbst 1991. Da war Stadtfest. Was mir auffiel, waren die vielen Fressbuden. Wir haben damals bei Familie Heinz Wieskamp privat übernachtet.“

Harald Elgeti ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Greven, Amt Boizenburg-Land (Mecklenburg) und Rosenliebhaber. Foto: privat

Seitdem war Elgeti aber nicht mehr an der Ems. „ Leider ist die Freundschaft wieder eingeschlafen. Ich war damals stark damit beschäftigt, eine LPG in eine neue Rechtsform umzuwandeln, hatte viel zu tun mit der Einheit, dieses ganze Gewusel mit der Treuhand.“ Heinz Wieskamp starb 2018 im Alter von 88 Jahren.

Hand aufs Herz, Herr Bürgermeister, warum sollte man ihr Greven besuchen? „Das Schöne ist, es ist landschaftlich sehr schön. Wir lieben Geselligkeit und Livemusik. Wir haben seit 1911 das Grevener Holzfest und seit 2001 das Festival „Grevener Bluesnächte“ und planen das im Moment auch für das letzte Augustwochenende mit Abi Wallenstein, Boogielicious und 8 to the Bar. Wir sind da zuversichtlich.“ In der Vergangenheit waren unter anderem schon Chris Farlowe und Inga Rumpf da. Was für eine Gemeinsamkeit mit Greven an der Ems, wo das GrevenGrass-Bluesgrass-Festival auch eine Instanz ist.

Vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Geschichte spannend: Das andere Greven liegt jetzt an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, vor der Einheit war das die Staatsgrenze BRD/DDR. Dort steht heute ein kleines Grenzmuseum – aus gutem Grund.

Dorfgemeinschaftshaus zu Greven Foto: privat

Harald Elgeti kann sich noch gut erinnern: „Ein Gartenpfleger aus der DDR, der es in de Westen geschafft hatte, ging von westlicher Seite an den Grenzzaun und baute eine Selbstschussanlage ab. Das kam in die Medien und der Mann bekam gut Geld. Da beschloss er, noch mal eine Selbstschussanlage abzubauen.“ Sein Fehler war tödlich: „Der vermeintliche Kunde der Selbstschussanlage war die Stasi. Der Mann wurde erschossen.“ Er liegt auf dem Waldfriedhof in Schwerin.

Zusammenhalt und Gemeinschaft

Das andere Greven ist laut seinem Bürgermeister um die 750 Jahre alt. Landwirtschaft prägt den Ort, konkret die Milchland Agrar-GmbH, die aus einer LPG hervorging. 2000 Hektar werden bewirtschaftet, 600 Kühe weiden. „Wir sind bodenmäßig nicht so sehr gesegnet“, sagt Elgeti. „wir haben übermäßig Sandböden. Gut für Roggen und Mais, die eher so anspruchslos sind.“

Und was macht das östliche Greven noch so aus? „Unser Greven ist toll, weil wir über Verein und Feuerwehr einen großen Zusammenhalt in der Gemeinde haben und eine gute Gemeinschaft.“ Und was zeichnet für sie das nordrhein-westfälische Greven aus? „Die Gastfreundschaft an der Ems war überwältigend. Der zweite Besuch 1991 bei uns, mit dem Spielmannszug aus Greven, als wir uns alle in unserem Dorf versammelten und gemeinsam den Sonntagsfrühschoppen feierten, das bleibt mir immer in schöner Erinnerung.“

Bereit für einen „Gegenbesuch“

Harald Elegti könnte sich vorstellen, bald mal wieder seinen „Gegenbesuch“ an der Ems zu machen, diesmal mit mehr Zeit, um Greven nicht nur beim Stadtfest zu erleben.

„Übrigens“, sagt Elgeti am Ende unseres Telefonats: „vier Kilometer nordwestlich von Lübz, in Nähe der Kreisstadt Parchim, da liegt auch ein Greven. Rund 70 Kilometer von uns entfernt. Witzigerweise heißen die Nachbardörfer genauso wie bei uns.“ Greven Nummer 3 also. Aber das ist eine andere Geschichte.