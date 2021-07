Saerbeck: Die Vorbild-Klimakommune

Kreis Steinfurt

Der Mann ist grün, seitdem er richtig erwachsen ist. Alfred Riese (50) trägt das Öko-Parteibuch nah am Herzen – seit 27 Jahren. Politisch passt der gebürtige Reckenfelder eigentlich nicht so ganz nach Saerbeck. In dieses kleine Dorf, in dem die CDU immer stark präsent war und schon fast Gewohnheitsrechte besitzt... Oder vielleicht doch?



Von Peter Henrichmann-Roock