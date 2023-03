2000 Unterrichtsstunden, 1300 Teilnehmende

Die Kolpingsfamilie Saerbeck geht aktiver denn je aus der Coronazeit hervor. Die Familienkreise treffen sich wieder regelmäßig, der Gospelchor und das Blasorchester proben, das Café brummt und das Mehrgenerationenhaus (MGH) ist prall gefüllt mit bewährten und neuen Kursen des Bildungswerks und Angeboten des MGH.

Der Bericht des Vorsitzenden Stefan Winkeljann auf der Generalversammlung am Montagabend im Bürgerhaus zeigte dies eindrucksvoll auf. In 2022 sei es vor allem darum gegangen, all dies „zu stärken und zu festigen“, erklärte Winkeljann. Dazu hätten sich neue Ideen etablieren können, die teilweise aus den Pandemie-Einschränkungen geboren seien.

Ein Blick in die einzelnen Untergruppen und Angebote zeigt, dass das Niveau vor Corona im vergangenen Jahr wieder erreicht oder sogar überschritten werden konnte. Das Kolping Bildungswerk bot über 2000 Unterrichtsstunden an und übertraf mit fast 1300 Teilnehmenden teilweise die Durchschnittswerte vor 2019.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft überreichte Kolping-Vorsitzender Stefan Winkeljann Ehrenurkunden an (von links) Melanie Vogelpohl, Klara Leiting und Christoph Wickenbrock. Foto: Kolpingsfamilie Saerbeck/Harald Westbeld

Das Mehrgenerationenhaus konnte vor allem durch das Projekt „Start-up-together“ sein Programm deutlich erweitern. Neun zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche zur Überwindung der Corona-Folgen waren mit Fördermitteln des Bundesfamilienministeriums möglich, bei denen 560 Teilnehmende gezählt wurden. Herausragend darin war das Zirkusprojekt an der Grundschule. Es fand soviel Anklang, dass Sponsoren und Gemeinde gleich wieder finanzielle Mittel in Aussicht gestellt haben für eine Fortsetzung.

Möglich sind viele dieser Aktivitäten sowohl in den Untergruppen wie auch im Mehrgenerationenhaus nur durch das freiwillige Engagement vieler Mitglieder, betonte Stefan Winkeljann. Sie koordinieren zum Beispiel als Sprecher der Familienkreise deren monatliches Programm, packen bei der Schrottsammlung an, organisieren den Familiensonntag oder schaffen wie die Seniorenlotsen mit dem Klöncafé neue Kontaktmöglichkeiten.

Für ihr langjähriges Engagement bedankte sich der Kolping-Vorsitzende Stefan Winkeljann bei Anneliese Winter und Ewald Kluck. Foto: Kolpingsfamilie Saerbeck/Harald Westbeld

Nicht nur bei den Aktivitäten auch bezüglich der Mitgliederzahlen gab es keinen „Corona-Knick“. Mit 744 zwischen zwei und 95 Jahren verharren sie auf konstantem Niveau. Die Finanzen sind ebenso stabil, wie Sebastian Hoppe in Vertretung für die erkrankte Kassiererin Janine Middler berichten konnte.

Hoppe wurde bei den anschließenden Wahlen zu ihrem Nachfolger gewählt, da Janine Middler nicht erneut antrat. Seinen freiwerdenden Posten als stellvertretender Vorsitzender übernimmt künftig Andrea Stegemann, die aus früheren Jahren Erfahrung in der Vorstandsarbeit mitbringt. Im Amt bestätigt wurden Sonja Frerking als stellvertretende Vorsitzende und Maria Althermeler als Schriftführerin. Melanie Weiligmann löst als Kassenprüferin Malcolm Karger ab.

Den Wechsel in zwei weiteren „Ämtern“ vollzog Stefan Winkeljann offiziell mit Ehrungen. Anneliese Winter hatte über viele Jahre in Nachfolge ihres Mannes Eduard den Seniorenkreis geleitet und sich vor allem mit einem Team Ehrenamtlicher um das monatliche Frühstück gekümmert. Das übernimmt jetzt der Ehrenvorsitzende Alfons Bücker mit einer neuen Vorbereitungsgruppe. Ewald Kluck übergibt die Organisation der jährlichen Radtour nach Jahrzehnten an Josef Bodem.

Geehrt werden konnten auch drei anwesende Jubilare, die seit 25 Jahren Mitglied der Kolpingsfamilie sind. Winkeljann übergab Melanie Vogelpohl, Klara Leiting und Christoph Wickenbrock dafür die Ehrenurkunden und einen Gutschein für einen Aufenthalt in einer der Kolpingferienstätten.