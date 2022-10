27 Wohneinheiten pro Hektar

Saerbeck

Rund eineinhalb Jahre nachdem die Bauleitpläne für das Gebiet Alter Reiterhof auf den Weg gebracht wurden, hat am Mittwochabend der Bauausschuss grünes Licht gegeben für den Bebauungsplan. Jetzt muss nur noch der Rat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag (3. November) zustimmen.