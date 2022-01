4000 Lkw-Ladungen Sand

Stefan Wolters, Chef der gleichnamigen Firma für Erdarbeiten, sitzt auf heißen Kohlen. Er benötigt dringend Sand, den er zu Kunden in der Region liefern könnte. Seine bisherige Abgrabungsfläche im Südhoek ist ausgeschöpft. Ein neues Areal hat er sich gesichert. Noch liegt die Genehmigung für einen Abbau aber nicht vor. Zuvor müssen noch die Archäologen des LWL grünes Licht geben. Sie rücken am Donnerstag an.

Stefan Wolters sitzt auf heißen Kohlen. Der Chef der gleichnamigen Saerbecker Firma für Erdarbeiten benötigt dringend Sand für diverse Baustellen in der Region. Eine Abgrabungsfläche im Südhoek hat er sich gesichert. Nun wartet er auf die Genehmigung durch den Kreis Steinfurt. Bevor die erteilt werden kann, müssen noch die Archäologen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ihr Einverständnis erteilen. Am kommenden Donnerstag beginnen sie mit ihren Untersuchungen. Damit die Spezialisten in die Schichten kommen, in denen sie Funde vermuten, hatten Wolters-Baggerfahrer kürzlich den Mutterboden abgetragen.