69-jährige Frau bei Zusammenstoß auf B 219 schwer verletzt

Auf der B 219 in Saerbeck ist es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau aus Greven schwer und vier weitere Autoinsassen leicht verletzt wurden. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben. Die Straße war über mehrere Stunden gesperrt. In beide Richtungen hatten sich lange Lkw-Schlangen gebildet.

Die Freiwillige Feuerwehr Saerbeck war mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz. Foto: Katja Niemeyer

Nach Angaben der Polizei war gegen 12.30 Uhr ein 67-jähriger Ladbergener, der in Richtung Saerbeck fuhr, mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ungefähr auf Höhe der Bushaltestelle Spieker kam es zu Zusammenstößen mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. In einem schwarzen Mercedes wurde dabei die 69-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Fahrer sowie die beiden Insassen eines Golfs aus Ibbenbüren wurden leicht verletzt.

In einem schwarzen Mercedes wurde die Beifahrerin schwer verletzt. Foto: Katja Niemeyer

Aufgrund der Schwere des Unfalls war ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Saerbeck war mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz.