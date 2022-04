9-Uhr-Ticket in den Ferien billiger

Gemeinsam mit dem Kreis Steinfurt bietet die Regionalverkehr Münsterland GmbH in den Osterferien (9. bis 24. April) ein besonderes Angebot: Die beliebten 9-Uhr-TagesTickets werden auf der Schnellbus-Linie S50, welche Saerbeck mit Ibbenbüren und Münster verbindet, um 25 Prozent reduziert. Die RVM und der Kreis möchten die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Aktion dazu einladen, einen modernen ÖPNV zu testen, der mit komfortablen Bussen und schnellen Linien einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem 9 Uhr Tagesticket sind bis zu fünf Fahrgäste in den Osterferien für 17,20 Euro statt 23,00 Euro aus Saerbeck nach Münster unterwegs. Für eine Person und bis zu drei Kinder kostet das Ticket 9,60 Euro statt 12,80 Euro. Das sogenannte TaTi gilt Montag bis Freitag ab 9 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ist es schon vor 9 Uhr gültig. Die 9-Uhr-Tagestickets können bequem und bargeldlos über die BuBiM-App für Bus und Bahn im Münsterland erworben werden. Beim Kauf muss der Rabattcode „tati25“ eingegeben werden. Die rabattierten Tickets können auch direkt beim Fahrpersonal gekauft werden. Internet: www.rvm-online.de sowie in der BuBiM-App.