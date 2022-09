Antrag für Legebetrieb nachgebessert

Genehmigungsverfahren für Hühnerstall am Lengericher Damm läuft

Saerbeck

Einen Stall für 28 500 Legehennen will Thomas Wickenbrock schon seit Längerem am Lengericher Damm unweit des Hanfteichweges bauen. Beim ersten Anlauf scheiterte der Jungunternehmer, der bereits in Greven einen Hühnerstall betreibt. Jetzt hat er erneut einen Antrag gestellt. Das Verfahren läuft.

Von Katja Niemeyer