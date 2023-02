Arbeiten und teilhaben

In der Saerbecker Betriebsstätte der Ledder Werkstätten sind 84 Menschen mit teils schwersten Behinderungen beschäftigt. Sie stellen Kaminanzünder her, falten Kartons und kontrollieren kleine Silikonteile für die Autoindustrie.

Marco Schmitz an der Nähmaschine: Für die Produktion von Feueranzündern wurden Arbeitsprozesse in einzelne Schritte zerlegt, die Menschen mit Behinderung nicht überfordern.

Geschickt faltet Marco Schmitz die Jute-Stoffbahn und schiebt sie durch die Nähmaschine. Dann wechselt er zur Schneidemaschine und bringt den Stoff auf die richtige Länge. Bei der Produktion der Lukeo-Feueranzünder in der Saerbecker Betriebsstätte der Ledder Werkstätten ist der junge Mann an diesem Vormittag gleich an mehreren Arbeitsstationen im Einsatz. „So wird es nie langweilig“, sagt der Grevener und zieht eines der kleinen Säckchen auf rechts.