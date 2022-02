Attermeier: „Das wäre nicht gerecht“

Kann die Abschaffung bestimmter Abfallgebühren dazu beitragen, dass weniger Müll illegal in der Landschaft entsorgt wird? Mit dieser Frage beschäftigte sich kürzlich der Hauptausschuss des Gemeinderates – und kam nach kurzer Debatte zu dem Schluss, dass an der Saerbecker Gebührenordnung für die Müllentsorgung nicht gerüttelt werden soll.

Der Ausschuss folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung, die auch der Ansicht ist, dass die Regeln so bleiben sollen wie sie sind. Und das aus im Wesentlichen zwei Gründen: Erstens sorgt das bestehende System weitestgehend für eine gerechte Verteilung der Kosten. Zweitens ist fraglich, ob eine Gratis-Entsorgung von etwa Bauschutt tatsächlich verhindert, dass jemand seine Fliesen, Fenster und Wandplatten illegal entsorgt.

Warum sich Rathausmitarbeiter und die Politik mit einer (vermeintlichen) Müllproblematik befassen? Ein Saerbecker Bürger hatte über das Kontaktformular des Bürgerinformationssystems eine E-Mail verfasst und darin offiziell eine Befreiung der Gebühren für Grünabfall, Sperrmüll und Bauschutt beantragt.

Seine Beweggründe? Einen „guten Beitrag für die Umwelt leisten“. So steht es in dem vom 17. Oktober datierten Schreiben. Das „Thema Müllentsorgung in der Umwelt“ liege ihm „schon lange auf der Seele“, heißt es darin. Ob sich durch einen Wegfall der „Kleingebühren“ die Situation verbessere, wisse er zwar nicht, eine Befreiung, so findet der Antragsteller, sei dennoch „eine Überlegung wert“.

Und auch im Ausschuss hatte der Antrag durchaus für Diskussionsstoff gesorgt. Grünen-Fraktionsvorsitzender Joost Sträter regte an, zusätzliche Abfuhren für Biomüll einzuführen – ruderte dann aber doch zurück. SPD-Fraktionschef Christian Schulte zog eine Überarbeitung der Gebührenordnung zumindest in Erwägung und meinte zu wissen, wer die Übeltäter sind: „Das sind Wander-Handwerker aus dem Osten“, sagte er. Parteifreund und Parteivorsitzender Felix Wannigmann befand derweil, „dass alles so bleiben soll wie es ist.“ Das sah der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernd Willebrandt genauso. Er kündigte an, den Vorschlag der Verwaltung zu folgen. Auch die UWG-Fraktion war dafür, das derzeitige System beizubehalten.

Eine Befreiung der Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt und Ähnlichem hätte Saerbecks Kämmerer Guido Attermeier auch für „rechtlich nicht unproblematisch“ gehalten. Denn das hätte bedeutet, dass diese Kosten auf alle Gebührenzahler umgelegt würden. Also sowohl auf Mieter, als auch auf Eigenheim-Besitzer, die ihr Bad renovieren oder umbauen wollen. „Das wäre nicht gerecht“, erklärt Attermeier, der sich zurzeit in selbst verordneter häuslicher Corona-Quarantäne befindet, am Telefon.

Mit einer fast gleichlautenden Argumentation lehnt die Verwaltung auch eine Erweiterung der Bio-Müllabfuhren und der Entsorgungszeiten für Grünabfall ab. Ihr zufolge wären derartige zusätzliche Angebote unverhältnismäßig teuer. So hätten Einzel-Anlieferungen von Laub und Grünschnitt außerhalb der Annahmezeiten, die im Herbst und im Frühjahr sind, eine „deutliche Erhöhung“ der Gebühr für die Biotonne zur Folge. Konsequenz: Saerbecker und Saerbeckerinnen, die zur Miete wohnen, würden die Entsorgung von Grünschnitt eines Grundstückseigentümers über die Gebühr mitbezahlen. Auch das, stellt der Kämmerer fest, wäre „nicht gerecht“.

Auch bei dem Entsorgungssystem für Sperrmüll wird im Rathaus kein Änderungsbedarf gesehen. Dieser kann bekanntlich das ganze Jahr über kostenlos bei der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt abgegeben werden. Diese addiert die Lieferungen und stellt sie der Gemeinde in Rechnung. Die Finanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt für Restmüll. Diese Vorgehensweise, so wird in der Verwaltungsvorlage festgestellt, ist „sachgerecht“, da der herkömmliche Sperrmüll zum Beispiel auch in Mietwohnungen anfällt.

Bleibt die Frage, ob überhaupt Anlass besteht, über eine Änderung der Entsorgungsregeln nachzudenken. Eine deutliche Zunahme an wilden Müllhalden sei jedenfalls nicht festzustellen, bestätigt Attermeier auf Nachfrage. Hin und wieder würden Bauhofmitarbeiter bei ihren Touren durch die Gemeinde auf Bauschutt stoßen. Meist seien es aber nur einzelne Gegenstände, die ohne großen Aufwand entsorgt werden könnten. Die Berge an Altreifen, die Anfang September vermutlich bei einer Nacht- und Nebelaktion am Ufer einer Teichanlage in Westladbergen abgeladen wurden (wir berichteten), seien jedenfalls die absolute Ausnahme, so der Kämmerer.

In dem Fall hatte anfangs die Polizei Steinfurt ermittelt, ihn dann aber an die Gemeinde abgegeben, weil, wie ein Sprecher erklärt, es sich doch „nur“ um eine Ordnungswidrigkeit handle – und nicht um ein schwer wiegendes Umweltdelikt. So oder so: Auf den Kosten für die Entsorgung, das bestätigt Ordnungsamtsleiterin Ines Heilemann, ist die Gemeinde sitzengeblieben.