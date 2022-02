Auf und Ab bei Anmeldezahlen

142 Anmeldungen liegen der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) für die kommenden 5. Klassen vor. Das sind immer noch deutlich mehr als sie an Schülern aufnehmen kann. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl aber gesunken. 2021 hatten Bewerbungen für 155 Mädchen und Jungen vorgelegen. Die Entwicklung führt Schulleiter Maarten Willenbrink vor allem auf einen deutlichen Rückgang von Bewerbungen aus Ladbergen und Lienen-Kattenvenne zurück. Aus den beiden Gemeinden hatte die Gesamtschule im vergangenen Jahr jeweils fast 20 Anmeldungen notiert.

„Manchmal ist es so, dass sich ein Freundeskreis geschlossen anmeldet“, erläutert Willenbrink, warum bei der Zahl der Anmeldungen eine gewisse Wellenbewegung zu erkennen ist. So wollten 2017 insgesamt 187 Kinder die Gesamtschule besuchen, 2019 waren es „nur“ 126 Kinder gewesen, im Folgejahr war die Zahl dann erneut gestiegen, dann aber auch wieder gesunken.

88 Anmeldungen für die Oberstufe Foto: Für die Oberstufe der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) lagen zum Stichtag 88 Anmeldungen vor und damit elf weniger als im Vorjahr. Der allergrößte Teil der Anmeldungen kam von Schülern und Schülerinnen der eigenen Jahrgangsstufe 10, erklärt Schulleiter Maarten Willenbrink. Von dem Jahrgang wechselt knapp 60 Prozent in die Oberstufe der MKG. Einige Schüler hätten sich bislang nicht qualifiziert für die gymnasiale Oberstufe, andere würden zu einem Berufskolleg gehen oder hätten sich für eine Berufsausbildung entschieden, erläutert Willenbrink.,Den schulischen Weg zum Abitur können Gesamtschüler nur antreten, wenn sie erstens eine Mindest-Anzahl an Erweiterungskursen in bestimmten Fächern belegt haben und zweitens gute Noten haben. Unter den Anmeldungen für die MKG-Oberstufe waren auch 24 Bewerbungen aus anderen Kommunen gekommen, hauptsächlich von Real- und Hauptschülern, aber auch von Gymnasiasten und Gesamtschülern, berichtet der Saerbecker Schulleiter.,Ob zum Schuljahr 2022/2023 tatsächlich genau 88 Schüler in die Oberstufe wechseln, steht allerdings noch nicht fest. Denn die Bewerbungen erfolgten auf Grundlage der Halbjahreszeugnisse. Da könne es noch zu Änderungen kommen, so Willenbrink.kn ...

Auf der aktuellen Anmeldeliste stehen auch die Namen von acht Schülern und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sie wurden der seit Jahren anerkannten „Schule des gemeinsamen Lernens“ vom Kreis Steinfurt zugewiesen. Weil die Zahl der Plätze auf 112 begrenzt ist, muss die Schule unterm Strich 30 Absagen (gegenüber 43 in 2021) erteilen. Die Schreiben, so Willenbrink, seien am Montag verschickt worden und müssten den Müttern und Vätern seit gestern vorliegen.

Besonders bedauerlich: Auch sechs Saerbecker Schüler und Schülerinnen wurden abgelehnt. Sie müssen, falls sie nicht einen Nachrücker-Platz ergattern, ab dem kommenden Schuljahr zu einer weiterführenden Schule in der Umgebung pendeln.

Das Auswahlverfahren ist kompliziert. Es sorgt zum einen dafür, dass alle Bewerber – ganz gleich, ob sie aus Saerbeck oder von anderswo kommen – gleichberechtigt behandelt werden. Zum anderen soll es eine gewisse Leistungsheterogenität gewährleisten.

Für das Losverfahren wurden deshalb zwei Töpfe gebildet. In dem ersten befanden sich die Namen von den Schülern, die in den Fächern Mathe, Deutsch und Sachunterricht einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser haben. In dem zweiten Topf waren die Namen jener Jungen und Mädchen mit einem schlechteren Schnitt. Weil das Verfahren zugleich die aktuelle Leistungsverteilung der örtlichen Grundschule abbilden muss, nach der etwas mehr als die Hälfte der Viertklässler eine (zum Teil eingeschränkte) gymnasiale Empfehlung hat, kann die MKG Summasomarum jeweils 52 stärkere und schwächere Schüler aufnehmen. In dem ersten Topf, so erläutert Willenbrink, waren zunächst 39 Namen (diese Schüler hatten wegen ihrer guten Noten einen Platz sicher), um ihn aufzufüllen, wurden 13 Namen aus dem zweiten Topf „hinzugelost“.

Ein Großteil der Kinder, die von ihren Eltern an der Saerbecker Gesamtschule, die im kommenden Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert, angemeldet wurden, kommt aus den umliegenden Kommunen. Jeweils mehr als 30 Bewerbungen trudelten aus Greven und Emsdetten ein. Aus Ladbergen waren es elf. Aus Ibbenbüren-Dörenthe, Tecklenburg-Brochterbeck, Lienen-Kattenvenne und Lengerich erhielt die MKG zwischen einer und neun Anmeldungen – und damit deutlich weniger als in der Vergangenheit. Das, stellt der Schulleiter fest, sei Ausdruck der zunehmenden Konkurrenz aus angrenzenden Gemeinden und Städten. So sind zuletzt unter anderem in Lengerich/Tecklenburg und Hörstel Gesamtschulen eröffnet worden.

Eine Anmeldung erreichte die MKG derweil sogar aus Münster, eine weitere aus dem niedersächsischem Hasbergen.