Augenzwinkernder Perfektionist

Andreas Gorke arbeitet derzeit in seinem Brochterbecker Atelierhaus an seinem Werk „Endless Print – Endless Story“.

„Das Brochterbecker Atelierhaus ist mein Refugium für großformatige Holzschnitte“, erzählt Andreas Gorke. An den Wänden und auf dem Fußboden hängen oder stehen Werke aus mehreren Jahren. In der Mitte zieht eine aktuelle Arbeit die Blicke auf sich. Der Lindenstamm von einem Meter Länge, 90 Zentimeter Durchmesser und 280 Kilogramm Gewicht soll sich in eine Druckwalze verwandeln. Einem Flugzeugmotor nicht unähnlich, liegt er auf einem Podest und wird von Gorke solange mit Werkzeugen bearbeitet, bis die Grundlagen für „Endless Print – Endless Story“ (Endlosdruck mit einer endlosen Geschichte) seinen Intentionen entsprechen. 22.001 Nagelstiche hat er für das Porträt von Mister Donald Trump in das Holz gehauen.