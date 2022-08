Bachaue wird zur Lichtoase

Saerbeck

Frederic Schröder ist Lichtkünstler und war kürzlich in Saerbeck im Einsatz, um eine große Aktion vorzubereiten. Zum 900-jährigen Dorfjubiläum am letzten Augustwochenende soll die Bachaue sich in eine Lichtoase verwandeln. Nach einem genau ausgeklügelten Plan werden Bäume, Sträucher, Skulpturen und weitere kleine Teilbereiche der Bachaue in neues Licht getaucht und so wieder anders in Szene gesetzt.

Von Marlies Grüter