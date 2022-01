Neue Gesellschaft „GenoWert“ Düte-Ems investiert sieben Millionen Euro in fünf Mehrfamilienhäuser

Die Volksbank Westerkappeln-Saerbeck tritt nun erstmals als Wohnungsbau-Investor auf. Weil die Zinsen niedrig sind und lukrative Anlagemöglichkeiten fehlen, hat das Geldinstitut zusammen mit einer weiteren Volksbank eine Gesellschaft gegründet. Und die lässt jetzt in Saerbeck für sieben Millionen Euro fünf Mehrfamilienhäuser errichten.

Dass sich etwas tut auf dem Grundstück an der Ecke Emsdettener Straße und Ferrières-Straße, dürfte so manchem aufgefallen sein. Bagger rollten an, hoben eine Baugrube aus und planierten die übrige Fläche. Ein Bauschild mit Informationen über den Investor hatte aber bislang gefehlt. Freitagmorgen wurde das „Geheimnis“ gelüftet: Mit einem symbolischen ersten Spatenstich läuteten Ansgar Heilker und Andreas Schwich, Vorstände der Volksbanken Westerkappeln-Saerbeck und GM-Hütte-Hagen-Bissendorf, die Bauarbeiten für ein großes Bauprojekt ein. Auch Saerbecks Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg sowie Architekt Christoph Tepferd griffen zur Schaufel.