New York, Connecticut, Minnesota und South Dakota – die Liste der US-Bundesstaaten, in denen EnviTec Biogas in den Vereinigten Staaten Biogas- und Biogasaufbereitungsprojekte realisiert, wird länger. „Aktuell haben wir 15 Anlagen im Bau“, erklärt Lars von Lehmden, Geschäftsführer der EnviTec Anlagenbau GmbH & Co. KG, mit Sitz in Lohne und Saerbeck, Deutschland. Vier Anlagen stehen kurz vor der Inbetriebnahme.

Die zu 100 Prozent mit Milchviehgülle betriebenen Anlagen werden nach ihrer Inbetriebnahme Biomethan über bestehende Erdgasnetze zur Verfügung stellen. „Dort, wo kein direkter Anschluss ans Erdgasnetz gegeben ist, wird das Gas via Trailer zum Einspeisepunkt gebracht“, erläutert von Lehmden, der als Geschäftsführer der EnviTec Biogas USA Inc. auch den Anlagenbau in den Staaten leitet. Kunden sind die SJI Renewable Energy Ventures LLC (SJI) zusammen mit dem Entwicklungspartner REV LNG LLC (REV). REV fungiert dabei als Projektentwickler für die kombinierten Biogas- und EnviThan-Gasaufbereitungsanlagen im Auftrag ihres Kunden SJI.

Novum in der Realisierung von EnviTec-Biogasanlagen in den USA ist die firmeneigene Behälterproduktion vor Ort. „Mit unserem Partner Collins Precast in Iroquois South Dakota, fertigen wir in den USA die Behälterelemente, welche von unseren geschulten Mitarbeitern auf den Anlagen aufgestellt werden“, so von Lehmden - bereits 20 von insgesamt 31 vertraglich vereinbarten Behältern konnten allein in diesem und letztem Jahr hergestellt werden. Damit ist der deutsche Mittelständler einer der wenigen Allround-Anbieter in den USA – von der Planung, dem Bau und der Inbetriebnahme von Biogas- und Biogasaufbereitungsanlagen bis zum technischen und biologischen Service.

Steigende Nachfrage

Die steigende Nachfrage an Biogasanlagentechnik und Gasaufbereitung „Made in Germany“ hat auch das EnviTec-Team vor Ort wachsen lassen. „Mit Rochester in New York, Watertown in South Dakota und dem Headquater in Beaverton, Oregon verfügen wir über insgesamt zwei Warehouses und drei Büros in den USA. Diese Standorte befinden sich an strategisch günstigen Standorten, um unsere Kunden mit einem Team von 20 Mitarbeitenden in fünf Staaten optimal zu bedienen“, sagt Timothy Logan, General Manager EnviTec Biogas USA Inc.

EnviTec Biogas hat mit Eintritt in den US-amerikanischen Markt bislang vier Biogasanlagenprojekte erfolgreich umgesetzt. 2014 erhielt EnviTec den Biogas Industry Award des American Biogas Council (ABC) für die Nachhaltigkeitsmerkmale der Biogasanlage Lawnhurst Energy, LLC im US-Bundesstaat New York. „Aufgrund der Einführung des Renewable Fuel Standard (RFS) auf Bundesebene, staatlicher Anreize wie dem California Low Carbon Fuel Standard in Verbindung mit dem Inflation Recovery Act von 2022 ist die Nachfrage nach Biogas und Biogasaufbereitungssystemen in die Höhe geschnellt", erklärt Marktexperte Logan.

Das Unternehmen ist daher auch auf der Biogas Americas, der größten Messe für Biogas und Biogasaufbereitung in Nord-Amerika als Elite Sponsor vertreten. Organisiert wird diese Veranstaltung vom American Biogas Council in Chicago.