Bis ins letzte Detail geplant: Laborgebäude und Mezzanine im Rohbau, Betonpfeiler für Fabrik stehen

Saerbeck

In einem Jahr und drei Monaten will der Generalunternehmer Goldbeck den Enapter-Campus hochziehen. Damit das funktionieren kann, hat eine Task Force den Bau der vier Gebäude bis ins letzte Detail geplant. Laborgebäude und Produktionsstätte nehmen langsam Formen an. In der Spitze, sagt Projektleiter Peter Duensing, würden auf der Baustelle 140 Menschen arbeiten.

Von Katja Niemeyer