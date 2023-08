Lagerhalle einer Zimmerei vollständig ausgebrannt

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Saerbeck zu einem Brand gerufen. Eine circa 800 Quadratmeter große Lagerhalle einer Zimmerei stand in Vollbrand.

Feuer in Saerbeck - Schaden in sechsstelligem Bereich

Früh am Morgen wurde die Feuerwehr Saerbeck zu einem Einsatz gerufen. Eine Lagerhalle stand in Brand.

Die Feuerwehr Saerbeck wurde am frühen Mittwochmorgen (2. August) gegen 4.30 Uhr zu einem Brand in die Straße „Welps Esch“ gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte, stand eine circa 800 Quadratmeter große Lagerhalle einer Zimmerei in Vollbrand.

Die Rauchentwicklung war schon von weit weg sichtbar, berichtete Pressesprecher Peter Book von der Feuerwehr Saerbeck. Da die Lagerhalle bei Eintreffen der Kräfte bereits stark brannte, konzentrierten sich die Einsatzkräfte primär darauf, die Nachbarschaftsbetriebe abzusichern.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Im weiteren Verlauf konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf das Löschen der Halle. Dabei wurden vier C-Strahlrohre, ein B-Strahlrohr, ein Dachwerfer eines Tanklöschfahrzeugs und ein Wasserwerfer der Drehleiter aus Emsdetten eingesetzt. Dadurch bekamen die rund 75 Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Mithilfe einer Drohne konnten die Einsatzkräfte Übersichtsbilder aus der Luft machen und mit einer verbauten Wärmebildkamera erkennen, wo noch Wärmeschwerpunkte waren. Anschließend wurde ein Bagger zur Einsatzstelle gerufen, da die Lagerhalle bereits in weiten Teilen einstürzte.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.