Das Auto bleibt in der Garage

Schon bei der 2020er Auflage des Wettbewerbs radelte der Grevener mit und hatte Spaß an der Sache – Sport war immer schon sein Ding.

13 Kilometer mit dem Rad hin und 13 Kilometer zurück: Der Grevener Sven Bösenberg arbeitet bei der Gemeinde in Saerbeck.

Wenn einmal im Jahr bundesweit zur Aktion Stadtradeln aufgerufen wird, dann haben die Macher dabei auch diesen Hintergedanken: Wer sich bei der Aktion auf das Rad schwingt und Kilometer macht für den Klimaschutz, der gewinnt so viel Spaß am Radfahren, dass das Auto künftig öfter in der Garage bleibt – oder vielleicht ganz abgeschafft wird.