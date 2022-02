„Das Beste draus machen“

Saerbeck

Die Saerbeckerin Karoline Schmiemann feierte am Sonntag ihren 100. Geburtstag. 1922 wurde die Jubilarin auf dem Hof Linderskamp in Middendorf geboren. Wichtig sind ihr der Zusammenhalt in ihrer Familie und der sonntägliche Gottesdienst. Den schaut sich die Seniorin gerne im Fernsehen an.

Von Marlies Grüter