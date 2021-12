Das kirchliche Leben mitgestalten

Der 17-Jährige Linus Herkenhoff engagiert sich ehrenamtlich als Messdienerleiter. Ihm gefallen vor allem die vielfältigen Aktionen in der Gemeinschaft.

Immer weniger Jugendliche können mit Kirche noch etwas anfangen. Bei steigenden Zahlen in Bezug auf Kirchenaustritte und immer weniger Gottesdienstbesuchern ist ein ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde in jungen Lebensjahren längst nicht selbstverständlich. Für Linus Herkenhoff, 17 Jahre, ist die ehrenamtliche Tätigkeit allerdings eine seiner größten Leidenschaften.