Das Leben in die Hand nehmen

Aufgenommen wurde der Song im eigenen Tonstudio in Saerbeck.

Musik ist für Thomas Lehmkühler „die Sprache der Gefühle“: „Mit Musik kann so viel ausgedrückt werden, was auf anderen Wegen manchmal nicht geht

Viele Vorhaben, Wünsche und Träume, sagt Thomas Lehmkühler, werden im Leben meist nur vor sich hergeschoben – nach dem Motto: „Wenn ich dann mal in Rente bin…“ Dass dadurch Vieles nicht verwirklicht wird, ist dem gebürtigen Saerbecker Familienvater allerdings auch bewusst. In seinem neuen Song „Wenn der Vorhang fällt“ möchte der 43-Jährige genau dies auf den Punkt bringen und Mut machen, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen.