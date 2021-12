Das war das Jahr 2021 in Saerbeck

Mitte Mai wählt die Kolpingsfamilie einen neuen Vorsitzenden: Stefan Winkeljann steht nun mit einem jungen Team an der Spitze des traditionsreichen Verbandes. Winkeljann, bislang stellvertretender Vorsitzender, tritt die Nachfolge von Alfons Bücker an, der nach 34 Jahren während der Mitgliederversammlung in der Bürgerscheune das Amt des Vorsitzenden niederlegte.

Foto: Marlies Grüter