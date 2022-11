Kämmerer kann sich über hohe Gewerbesteuereinnahmen freuen

Ganz so schlecht ist es nicht gelaufen für die Gemeinde Saerbeck. Im Jahresergebnis für das vergangene Jahr konnte Kämmerer Gudio Attermeier einen Überschuss von 1,3 Millionen Euro verbuchen. Was das bedeutet.

„Die Welt in Saerbeck ist in Ordnung.“ Wenn ein Kämmerer das so sagt, klingt das schon fast übermütig. Aber Guido Attermeier konnte im Rat am Donnerstag einen Jahresabschluss vorstellen, der seine Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Grund sind wieder einmal deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen als ursprünglich erwartet.