Die Normalität kehrt zurück

Habib Kajtazi, Inhaber des HK Dance Studios in Saerbeck, freut sich, dass die Tanzschule wieder durchstarten kann. „Mittlerweile können wir wieder normal trainieren.“ Die Tanzschule erweitert ihre Angebote und spricht somit noch mehr Leute an.

„Es hat sich Einiges getan. Diese Saison wird nicht wie die zuvor“, so Habib Kajtazi, Inhaber des HK Dance Studios in Saerbeck. Die Tanzschule hat sich in den vergangenen Jahren durch Erfolge bei weltweiten Meisterschaften einen Namen gemacht. Durch die Corona-Pandemie fielen bisher nicht nur zwei Saisons aus, sondern auch die Unterrichtsstunden pausierten phasenweise.