Dirndl, Maß und volle Tanzfläche

Insgesamt mehr als 2000 Menschen besuchten das erste Saerbecker Oktoberfest seit vielen Jahren. In einem 1200 Quadratmeter großen Festzelt gab es ein bayrisches Programm bei bester Stimmung.

Eine „Mordsgaudi“ bot am Wochenende das erste Saerbecker Oktoberfest seit vielen Jahren. In einem 1200 Quadratmeter großen Festzelt hatten Robert Bodem (Robert Bodem Veranstaltungstechnik) und Lukas Hertz mit seinen Kollegen von „SOD Events“ ein buntes Programm mit bayrischer Stimmung geschaffen. Insgesamt mehr als 2000 Menschen besuchten die Veranstaltungen an den verschiedenen Tagen. Auch massive Sturmböen und zum Teil starke Regenfälle konnten die Stimmung nicht bremsen – wenngleich der aufgeweichte Boden manchen Besucherinnen mit High Heels zu schaffen machte.