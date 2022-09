Ein Lebenshaus für alle Fälle

Ein echter Hingucker waren am vergangenen Wochenende wieder die Erntegaben der Landwirtschaft in der St. Georg-Pfarrkirche. Mit vielen kreativen Ideen hatten die Landfrauen den Chorraum geschmückt mit regionalen Früchten und Produkten. Der landwirtschaftliche Ortsverband feierte gemeinsam mit den Landfrauen und der Landjugend das traditionelle Erntedankfest im Vorabendgottesdienst. „Die Landwirtschaft leidet unter der Trockenheit der letzten Jahre“, sagte der Ortsverbandsvorsitzende Helmut Vennemann. „Wir sehnen uns nach jedem Tropfen Wasser. Der Klimawandel ist in vollem Gange.“ Dazu komme noch der Krieg in der Ukraine. Die Haltung der Dankbarkeit werde immer wichtiger. Das Getreide für die Grundlage der Ernährung werde knapp, die Versorgungssicherheit werde zum Spielball der Systeme.

