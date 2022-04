Eindringlichen Worte gegen Krieg

Mit einem Bild auf der Leinwand im Altarraum und eindringlichen Worten von Alfons Sundermann begann am Samstagabend der Osternacht-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg Saerbeck. „Was für eine Aktualität in diesem Jahr“, stellte Sundermann fest.

Zwei Frauen machen sich auf den Weg zum Grab Christi, die Gesichter schmerzerfüllt vom Schrecken der Ereignisse des Karfreitags, von Leid und Tod. Mit einem Bild auf der Leinwand im Altarraum und eindringlichen Worten von Alfons Sundermann begann am Samstagabend der Osternacht-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg Saerbeck. „Was für eine Aktualität in diesem Jahr“, stellte Sundermann fest. Pfarrer Ramesh Chopparapu ging in der Liturgischen Eröffnung ebenfalls auf die Ereignisse ein, die derzeit die Welt erschüttern. Zugleich machte er Hoffnung, dass die wunderbaren Taten Gottes in der Erinnerung der Menschen lebendig bleiben.