„Eine ganz neue Herausforderung für Schulen“

Warum ist eine gute MINT-Bildung so wichtig?

Tewes: Weil im Grunde genommen unser komplettes Leben damit zusammenhängt. Gesundheit, Mobilität und Klimawandel beispielsweise – um Entwicklungen in diesen Bereichen einordnen zu können, braucht man ein naturwissenschaftliches und technisches Verständnis.

Willenbrink: Kinder und Jugendliche sollen Wissen und Fähigkeiten erwerben, um Antworten dafür liefern zu können, wie wir in Zukunft in unserem Handeln und in unseren Entscheidungen nachhaltig agieren können. An den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen muss sich entsprechend auch MINT-Bildung orientieren.

Kuck: Unsere fossilen Ressourcen sind nun einmal begrenzt. Um neue zu erschließen, muss man naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge verstehen.

Die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule ist vor Kurzem erneut als MINT-Schule rezertifiziert worden. Was bedeutet das für Sie?

Willenbrink: Es macht uns einerseits stolz, weil wir einmal mehr bewiesen haben, dass wir mit unseren vielfältigen Angeboten eine herausragende MINT-Bildung an der MKG auf die Beine stellen. Auf der anderen Seite verpflichtet das Zertifikat natürlich auch dazu, dass wir uns stetig weiterentwickeln und innovativ bleiben.

Unter den Gesamtschulen der Bezirksregierung Münster gibt es nur vier MINT-Schulen und im Kreis Steinfurt ist die MKG die einzige Gesamtschule mit einem MINT-Zertifikat. Was war Ihr Antrieb, sich hierfür zu qualifizieren?

Willenbrink: An der MKG nehmen unterrichtliche und außerunterrichtliche Momente der Förderung und des Forderns in den Bereichen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik schon viele Jahre eine herausragende Stellung im Schulprogramm ein. Schon 2016 wurden wir deswegen erstmalig zertifiziert, und wir streben seither erfolgreich alle drei Jahre eine Rezertifizierung an, damit wir Teil des Exzellenznetzwerkes der MINT-Schulen NRW und damit Teil des Netzwerks „Schulewirtschaft“ bleiben. Das Netzwerk bietet uns spannende Kontakte zu Akteuren aus Schule und Wirtschaft und ermöglicht uns zugleich einen Zugang zu verschiedenen Projekten, Wettbewerben, Fortbildungen und Fachtagungen.

Einer Umfrage der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften zufolge sinkt in der Gesellschaft das Interesse für MINT. Wie gelingt es Ihnen, Schüler und Schülerinnen für Chemie & Co. zu begeistern?

Willenbrink: Wichtig ist uns, dass sie sich beim Lernen nicht bevormundet fühlen. Vielmehr geht es darum, dass sie in die Lage versetzt werden, Lösungen für bestimmte Problemstellungen zu entwickeln. Hierfür muss ihr Werkzeugkasten gut gefüllt sein. Unser Ziel ist es, wissbegierige Jugendliche auf die Reise zu schicken.

Kuck: Wir motivieren die Schüler, eigene Forschungsfragen zu stellen. Daraus erwachsen tolle Projekte und Wettbewerbsteilnahmen. Von den Preisgeldern haben wir zuletzt zum Beispiel ein Labor von Schülern für Schüler eingerichtet und schaffen nun dafür einen 3D-Drucker an.

Tewes: Wir haben zudem immer wieder Jugendliche, die sich bei der Deutschen Schüler-Akademie anmelden. In unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen lernen sie dort neue Arbeitsweisen, Methoden und Denkansätze kennen.

MINT-Schule NRW Foto: MINT-Schule NRW ist ein Gütesiegel für Schulen mit einem besonderen MINT-Profil. Das Bewerbungs- und Zertifizierungsverfahren wird koordiniert von der Geschäftsstelle „Schulewirtschaft NRW“ im Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft (BWNRW). Das Bildungswerk unterstützt zertifizierte Schulen im Exzellenz-Netzwerk mit MINT-Fortbildungen und -Praktika für Lehrkräfte, MINT-Camps für Schülerinnen und Schüler und einem jährlichen Netzwerktreffen, dem MINT-Tag NRW. ...

Pro Jahrgangsstufe wird eine Klasse mit einem MINT-Profil unterrichtet. Die Nachfrage nach diesen Plätzen ist größer. Warum richten Sie nicht eine weitere MINT-Klasse ein?

Willenbrink: Angesichts der Tatsache, dass die Unterrichtsstunden von jeweils zwei Lehrkräften besetzt werden, fehlen uns schlichtweg die personellen Ressourcen.

Inwieweit profitieren dennoch alle Schüler und Schülerinnen von der speziellen Ausrichtung der Schule?

Willenbrink: Wir haben zahlreiche Ganztagsangebote, die jedem offenstehen. Das „Offene Labor“ und die Arbeitsgemeinschaft Jugend forscht etwa, außerdem MINT-bezogene Wahlpflicht – und Neigungsfächer. Und natürlich kann jeder Schüler und jede Schülerin in der Oberstufe Fächer wie Chemie, Bio und Physik als Leistungskurs wählen.

Chat GPT Foto: Bei ChatGPT (Chatbot Generative Pre-trained Transformer) kann der Benutzer über Texteingabe mit dem Computer kommunizieren, ähnlich einem Chat. Hierzu ist das Aufrufen der Online-Plattform Open AI nötig und eine Anweisung oder Frage, die man in das Textfeld des Programms Chat GPT eintippt. Die Antwort oder der gewünschte Vortrag, Aufsatz oder Essay erscheint dann innerhalb kürzester Zeit auf dem Bildschirm. Dahinter steckt Künstliche Intelligenz (KI). ...

Kann man die MKG verlassen, ohne sich über das übliche Maß hinaus mit Bio, Chemie und Technik auseinandergesetzt zu haben?

Kuck: Nein. Selbst dann nicht, wenn die Talente eher im musisch-künstlerischen Bereich liegen oder wenn man in der Laufbahn einen sprachlichen Schwerpunkt setzt. MINT gehört irgendwie immer mit dazu.

Willenbrink: An unserer Schule vermitteln wir allen Schülern und Schülerinnen, dass es sich lohnt, sich mit MINT-Themen auseinanderzusetzen.



Seit einer Weile besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass Schüler und Schülerinnen Referate und Projektarbeiten mit Hilfe des Text-Automaten Chat GPT schreiben. Sind Sie als Lehrkräfte darauf vorbereitet?

Willenbrink: Die neue Technologie im Bereich Künstliche Intelligenz stellt in der Tat eine ganz neue Herausforderung für Schulen dar. Einige Kollegen wurden bereits kurzfristig entsprechend weitergebildet. In der jüngsten Lehrerkonferenz stand das Thema gesondert auf der Tagesordnung und das Schulministerium hat aktuell einen Handlungsleitfanden zum Umgang mit entsprechenden Programmen herausgegeben.

Tewes: Facharbeiten sieht man mitunter nicht auf den ersten Blick an, ob sie eigenständig oder von der KI-Software erstellt wurden. Das ist eine neue Herausforderung für uns.

Worauf müssen Sie sich angesichts immer besser werdender Text-Automaten als Schule konkret einstellen?

Willenbrink: Der Einsatz der KI-Anwendungen wird in Zukunft in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert einnehmen, und wir erleben jetzt vermehrt, dass Schüler und Schülerinnen Schriftstücke mit KI-Textgeneratoren erstellen. Als Schule müssen wir uns dafür öffnen und sie zu einem verantwortungsvollen Umgang befähigen. Im Unterricht müssen wir aufgreifen, wie KI-Textgeneratoren funktionieren und welche Chancen und auch Risiken damit verbunden sind. Das wird Aufgabe im Unterricht aller Fächer sein — nicht zuletzt aber auch in MINT.