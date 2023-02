Eine neue Kita nach der anderen

In Saerbeck steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen

Saerbeck

In dem künftigen Neubaugebiet Alter Reiterhof wird in wenigen Monaten eine provisorische Kita aus dem Boden gestampft. Es ist die Siebte in der Gemeinde. Aber auch sie wird nicht reichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Nummer Acht ist deshalb bereits in Sicht.

Von Katja Niemeyer